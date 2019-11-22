رسميًا.. "HONOR 9X" يصل سوق السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. HONOR 9X يصل سوق السعودية

الجمعة 22 نوفمبر 2019

الخليج 365

أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الهواتف الذكية اليوم، هاتف HONOR 9X، أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء. ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلًا عن توفيره تجربة مستخدم استثنائية بسعر مناسب يبلغ 999 ريالًا سعوديًّا.



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وإلى جانب هاتف HONOR 9X، طرحت الشركة سوار HONOR Band 5 الرياضي بشاشة لمس 0.95 بوصة من نوع Full Colour AMOLED، حيث يقدم السوار الذي يبلغ سعره 119 ريالًا سعوديًّا العديد من المزايا العصرية أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمه لأنماط الرياضة المختلفة.

يُعدّ إطلاق هاتف HONOR 9X شهادةً على التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح. ويوفر وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، صورًا فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة.

كما يمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواقعة.