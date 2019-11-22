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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور جنود ضخمة للبيع بمزاد في برلين
الجمعة 22 نوفمبر 2019
الخليج 365
تعرض بمزاد يقام في 28 نوفمبر/تشرين الثاني صور عملاقة للجنود الذين بقوا لسنوات بعد سقوط جدار برلين عند معبر "تشيكبوينت تشارلي" الشهير الواقع في قلب العاصمة الألمانية أحد المعابر الرئيسية بين الشطرين الشرقي والغربي خلال فترة وجود الجدار أثناء الحرب الباردة.
وحدد سعر الانطلاق للمزاد بمبلغ يراوح بين 90 ألف يورو و110 آلاف، واعتبر ستيفان كيرنر، خبير الفنون في دار "جريسيباخ" المنظمة للمزاد، أن هذه الصور "أيقونية" وقد تحقق شعبية كبيرة لدى هواة الجمع أو المتاحف.
وعلقت تلك الصور التي التقطها المصور الألماني فرانك تييل في 1994 على مدى سنوات عند هذا المعبر قبل أن تجول العالم في معارض تتناول تقسيم العاصمة الألمانية.
ويتناول المزاد 8 صور بطول 2.17 متر وعرض 1.74 تظهر جنودا بالبزة العسكرية من 4 قوى كانت تحتل المدينة وبقيت منتشرة حتى سنوات عدة بعد سقوط جدار برلين قبل ثلاثة عقود، وهي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
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