تأسيس معهد التنمية التحولية ونقل التكنولوجيا في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة التنمية التحولية الهولندية (IKE MEA)، و«مشاريع بسمة» التابعة ل«مجموعة بسمة»، مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك لإنشاء أحدث معهد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يركز على التنمية التحولية بالاستعانة بأحدث تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

وقع الاتفاقية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بسمة، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والبروفيسور لورين روزندال مؤسس شركة التنمية التحولية «IKE MEA».

ستقوم الأطراف الثلاثة بالتعاون معاً لتأسيس المعهد وتوسيع نطاق قدراته وتعزيزها، بغرض تلبية المتطلبات التنموية للطاقات البشرية في دولة الإمارات، مع تركيز الإمكانات المتاحة على قطاعات الطيران والخدمات العسكرية، والنقل إلى جانب قطاعات أخرى.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إن هذا التعاون المشترك والبناء يأتي تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى تطوير كافة طرق وأساليب التعليم، ونقل المعرفة المستدامة للمجتمع المحلي في إمارة الشارقة بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، بالشكل الذي يعزز الأداء الوظيفي والمهارات المختلفة لفئة واسعة من الكوادر الوطنية، ضمن القطاعين العام والخاص.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أهمية التعاون المشترك والدخول في شراكات استراتيجية مع جهات متخصصة وذات باع طويل في مجالات البحث والدراسة والتطوير، على غرار مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وشركة «IKE MEA» للتنمية التحولية، وهو أمر نعتز ونفخر به في «مشاريع بسمة»، ويندرج ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقنا.

وقال حسين المحمودي إن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، يمثل خطوة كبيرة نحو الأمام لاستحضار الخبرات والتقنيات الحديثة اللازمة من خلال نقل المعرفة وتوطينها للمساهمة في تحقيق التطور والتنمية وتحقيق النجاح في هذا العالم المتسارع والمتغير، من خلال نقل ما يلزم من مهارات ومعارف وعلوم حديثة، معرباً عن بالغ سعادته بانضمام «مجموعة بسمة» و«IKE MEA» إلى هذا التحالف الرامي إلى تنفيذ استراتيجية ورؤية مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، للتحول إلى محور للتنمية الإقليمية للعلوم المستقبلية والتقنيات المبتكرة؛ الأمر الذي سيصب في صالح إمارة الشارقة بصفة خاصة، ودولة الإمارات بصفة عامة.

ومن المقرر أن يضم معهد التنمية التحولية المزمع تنفيذه، مركزاً للتدريب الافتراضي من خلال الاستعانة بغرفة مجهزة بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، إضافة إلى قسم آخر معزز بتقنية الواقع الافتراضي، وعدد من المرافق والمنشآت من الجيل القادم متخصصة في تخطيط البيانات وصياغة تصوراتها.

ويستهدف المعهد الذي يعمل على توفير جميع هذه المرافق لعملائه في القطاعات الحكومية والتعليم والأعمال التجارية، أداء دور رئيسي في تطوير ونشر برامج التدريب والتطوير للقطاعات المؤسسية والتعليمية والحكومية، على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط. (وام)