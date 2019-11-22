شكرا لقرائتكم خبر عن «عايدة».. أول روبوت رسام في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود يشارك في الدورة الحادية عشرة من معرض فن أبوظبي المقامة حالياً في منارة السعديات، الروبوت «عايدة»، الذي يعتبر أول فنان آلي يرسم البشر، ويتحدث باللغة الإنجليزية.

وقال إيدان ملر المشرف على الروبوت: «عايدة» يعتبر الأول من نوعه في مجال الفنون، ويقدم لجمهور المعرض أعمالاً ورسومات فنية مختلفة، وأشار إلى أن «عايدة» نتاج عمل فريق مكون من 15 خبيراً ومتخصصاً في صناعة الروبوتات، ولفت إلى أن الروبوت يستغرق ساعة في رسم وجه الإنسان.

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