سلطان يتفقد انتخابات «الاستشاري»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية إدلاء الناخبين بأصواتهم في العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري، واختيار من يرون فيه الكفاءة، لتمثليهم ونقل أصواتهم، وتأدية دورهم المهم في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال تفقد سموّه، صباح أمس، سير العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري، في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة بنادي الشارقة للشطرنج.

وأشار سموّه إلى دور المجالس البرلمانية، في تحقيق التوازن مع باقي سلطات الدولة القضائية والتنفيذية، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة، ويحقق المصلحة العامة للفئات والأفراد.

وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجان وفرق العمل، لإنجاح العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري، والوصول بها إلى أفضل المستويات.

واطلع صاحب السموّ حاكم الشارقة، خلال زيارته على الآلية المتبعة في تسجيل الناخبين، ومراحل الإدلاء بأصواتهم، وفق أفضل الإجراءات المتبعة في الحفاظ على خصوصية الناخبين، وتوفير التسهيلات لهم.

واستمع إلى شرح مفصل من اللجنة العليا للانتخابات، عن إقبال الناخبين في المراكز الانتخابية، في مدن الإمارة ومناطقها، والخدمات المقدمة لهم في كل مراحل العملية الانتخابية.

كما اطلع سموّه، على غرفة العمليات الرئيسة في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة، التي تتابع عبرها كل المراكز، وتؤمّن، بالتنسيق مع اللجان وفرق العمل.

كما اطلع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على آلية العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وتجهيزاتها التقنية، ابتداء من استقبال الناخبين قبيل دخول بوابة المركز الانتخابي، وتوفير احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة للتسهيل عليهم، مروراً بالبوابة الأمنية، وتفقد بطاقات الهوية، وصولاً إلى أجهزة التصويت، وانتهاء بوضع بطاقة اسم المرشح في صندوق الاقتراع.

وقدمت اللجنة العليا للانتخابات شرحاً حول غرفة العمليات الرئيسية في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة، وآلية التنسيق مع المراكز الانتخابية المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

واطلع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي على تطورات عملية التصويت، التي تختصر الوقت والجهد على الناخب، وتضمن أعلى معايير الدقة في اختيار المرشحين، مشيداً بالإجراءات المتبعة لتوفير بيئة انتخابية تراعي خصوصية الناخب وراحته.

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