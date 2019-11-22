قتلى في مواجهات بغداد.. والجيش يراقب المدارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

تجددت التظاهرات العراقية الاحتجاجية والاعتصامات والإضراب عن الدوام في بغداد والمحافظات الجنوبية؛ للمطالبة بإقالة الحكومة، وإصلاح العملية السياسية، واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، قتل خلالها سبعة محتجين، وأصيب العشرات منهم؛ جرّاء استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما انتشرت وحدات من الجيش العراقي قرب المدارس؛ لمنع الطلبة من المشاركة في التظاهرات المتواصلة منذ نحو شهرين، فيما رفضت وزارة التربية اقتحام الشرطة والأجهزة الأمنية للمدارس.

وقال شهود عيان: إن حركة التظاهرات والاعتصامات والإضراب عن الدوام في المدارس والجامعات وعدد من المؤسسات الحكومية ما زالت متواصلة، ولم تنقطع بمشاركة مختلف القطاعات في مناطق متفرقة من ساحات التظاهر. وأوضح الشهود: إن عمليات نصب الخيام متواصلة في ساحة التحرير والخلاني ببغداد، ومحافظات: البصرة وميسان والناصرية وواسط والمثنى والديوانية والنجف وكربلاء وبابل؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتظاهرين، التي يتوافدون إلى ساحات التظاهر على الرغم من قساوة الظروف الجوية ودخول موسم الشتاء البارد. ولا تزال المدارس والجامعات والمعاهد إلى جانب عدد من المؤسسات والمحال التجارية تغلق أبوابها خاصة في المحافظات الجنوبية، فيما شلت الحركة في عدد كبير من الشوارع؛ جرّاء قطع عدد من الجسور في بغداد والمحافظات؛ لمنع توسع رقعة التظاهرات مما ولد حالة من الاختناقات المرورية. ويواصل متظاهرون غاضبون قطع الطرق المؤدية إلى عدد من الحقول النفطية ومصافي التكرير والموانئ التجارية في أم قصر فضلاً عن إغلاق منفذ صفوان بين العراق والكويت.

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وأدت الاحتجاجات إلى قطع ثلاثة جسور رئيسية بين شطري بغداد؛ هي: الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ؛ حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم أغلبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن بصده. وصباح أمس الخميس، أفادت مصادر أمنية وطبية عن ارتفاع حصيلة قتلى المواجهات التي وقعت بعد منتصف الليل وحتى فجر أمس على جسري السنك والأحرار في بغداد، إلى أربعة، أحدهم جراء إصابته بالرصاص الحي، والبقية جرّاء الإصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع. وذكرت مصادر عراقية أن ثلاثة متظاهرين قتلوا خلال اشتباكات وقعت في وقت لاحق مع قوات الأمن في بغداد.

وفي محاولة للحد من المشاركة الطلابية، ذكر مصدر أمني، أمس، أن «قيادة عمليات بغداد أصدرت قراراً بالتدقيق في سجلات الدوام في المدارس وإمكانية الاطلاع عليها وخصوصاً للأساتذة والمعلمين؛ للتأكد من عدم تغيبهم».

من جهته، ذكر متحدث باسم وزارة التربية، أن قوات الأمن انتشرت في محيط مدارس في العاصمة؛ للحؤول دون تنظيم اعتصامات أو قطع للطرق. وأفادت مصادر «سكاي نيوز عربية» أن عناصر من الاستخبارات العراقية تجبر إدارات المدارس على تزويدها بسجل حضور المدرسين وتلتقط صوراً للمدارس التي تغيب طلابها عن الدوام استجابة لدعوات الإضراب العام. وردت وزارة التربية، أمس، بأنه لا يحق لأجهزة الأمن أن تدخل المدارس حتى تحاسب وتهدد الكوادر، في رد على اقتحام مؤسسات تعليمية بالبلاد. وأوردت الوزارة، في بيان، أن هذا الانتهاك يشكل جريمة كبرى، مؤكدة أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين والطلبة. وأضافت: إنه «يمنع دخول أي منتسب (من الأمن) إلى المدرسة وعلى إدارة المدرسة عدم السماح والاستجابة لهم».