مسؤولة بالبنتاجون تتهم الرئيس الأمريكي بمساومة الأوكرانيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت مسؤولة في البنتاجون أن أوكرانيا أعربت عن قلقها من تعليق المساعدات الأمريكية في يوليو/تموز، ما يعني أن كييف كانت على علم بتجميد المساعدات وقت إجراء المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت لورا كوبر، مسؤولة البنتاجون المكلفة شؤون أوكرانيا، في شهادة أمام الكونجرس الأربعاء، إن كييف أبلغتها بقلقها في 25 يوليو/تموز، أي في نفس اليوم الذي أجرى فيه ترامب مكالمته مع نظيره الأوكراني والتي أدت إلى إطلاق التحقيق الهادف لعزله.

وذكرت كوبر أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أنها تلقت رسائل بريد إلكتروني في 25 يوليو تقول إن السفارة الأوكرانية في واشنطن، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب سألتا عن المساعدات. وقالت كوبر «أستطيع القول إن موظفي السفارة الأوكرانية سألوا (ما الذي يجري بشأن المساعدة الأمنية لأوكرانيا)». وعندما سألها النائب آدم شيف ما إذا كان الأوكرانيون «قلقين»، أجابت كوبر «نعم سيدي».

ويُتهم ترامب بحجب المساعدات بشكل غير مناسب، وكذلك عقد قمة مع زيلينسكي، والضغط من أجل أن تطلق أوكرانيا تحقيقاً بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن. وذكرت كوبر أن موظفيها تلقوا رسائل بريد إلكتروني من الأوكرانيين في 25 يوليو، وأنه لم يتم اطلاعها شخصياً عليها إلا بعد أن قامت بعملية بحث استعداداً لشهادتها أمام مجلس النواب.

Advertisements

ويمكن أن يكون كشف كوبر للمراسلات الجديدة بمثابة ضربة لخط الدفاع الرئيسي للحزب الجمهوري، وهو أن القيود على المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا قد تم رفعها مؤخراً، وأن الأوكرانيين لم يكونوا على دراية بأمر تجميد التمويل في بداية الأمر، وهو اعتراف كاف ليكون هناك مقابل مؤكد، نظير عودة هذه المساعدات.

على صعيد متصل، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، إن هناك أدلة واضحة على أن الرئيس دونالد ترامب استغل منصبه من أجل تحقيق مكاسب شخصية. وأكدت بيلوسي، التي تحدثت في مؤتمر صحفي أسبوعي، مجدداً على أن الأمر يرجع للجنة المخابرات في مجلس النواب في تحديد كيفية المضي قدماً في التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون. وأضافت رئيسة مجلس النواب أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن المساءلة، موضحة أن ترامب أضر بالأمن القومي.

ويتهم الديمقراطيون، الرئيس الجمهوري ترامب بالضغط على أوكرانيا من أجل فتح تحقيق في مزاعم فساد تتعلق بأسرة منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020 جو بايدن الذي يعتبر الأكثر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي. وينفي ترامب أي مخالفة، ويقول إنه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحقيق في قضايا من منطلق محاربة الفساد. (وكالات)