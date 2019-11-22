«الإمارات» و«العربية» تهيمنان على صفقات «دبي للطيران 2019»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أسدل الستار، أمس، على فعاليات الدورة ال16 من معرض دبي للطيران 2019، الذي سجل نجاحاً لافتاً هذا العام؛ بعد أن شهد طلبات شراء ومذكرات التزام واتفاقات؛ لشراء نحو 362 طائرة، وبمشاركة أكثر من 1288 شركة، وبحضور أكثر من 84 ألف زائر، وبلغت قيمة المبيعات التي أُعلن عنها في المعرض نحو 200 مليار درهم، بما يعادل 54.5 مليار دولار.

وبلغت طلبيات «طيران الإمارات» و«العربية للطيران» خلال معرض دبي للطيران 2019 نحو 200 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 142.4 مليار درهم، وذلك من أصل طلبيات ومذكرات التزام وخطابات نوايا تتضمن 362 طائرة.

وبلغ إجمالي طلبات الشراء المؤكدة إضافة إلى مذكرات الالتزام وخطابات النوايا التي سيتم تأكيدها لاحقاً نحو 362 طائرة تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 218 مليار درهم.

وسجلت بوينج خلال المعرض، طلبات شراء ومذكرات التزام واتفاقات؛ لشراء 95 طائرة تجارية؛ حيث تصل القيمة الدفترية لهذه الطائرات إلى 64 مليار درهم أي ما يعادل 17.4 مليار دولار. وتضم: اتفاقية مع طيران الإمارات لشراء 30 طائرة 787-9 دريملاينر، بقيمة 32.3 مليار درهم.

بلغ عدد طلبيات شركة إيرباص خلال المعرض نحو 232 طائرة بقيمة 38.96 مليار دولار بما يعادل 143.1 مليار درهم.

أعلنت «طيران الإمارات» عن صفقة لشراء 50 طائرة من طراز 900-350A بقيمة 58.7 مليار درهم، وأعلنت «العربية للطيران» عن طلبية شراء 120 طائرة من عائلة «إيرباص»، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار (نحو 51.4 مليار درهم)، حسب الأسعار الدفترية.

وشهد المعرض توقيع اتفاقات وخطابات نوايا تتضمن 29 طائرة «داش 8-400».

وسجلت «إمبراير» صفقتين تتضمن 6 طائرات بقيمة 1.37 مليار درهم.