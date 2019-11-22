«سيدات أعمال الشارقة» يطلق حملة لاستقطاب الرائدات الطموحات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، التابع لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، بمناسبة يوم المرأة الريادية، الثلاثاء الماضي، حملة تعريفية بالأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس تحت عنوان «زيارات المجلس» التي يمكن أن يقدمها لرائدات الأعمال الراغبات بتطوير مشاريعهن خاصة في إمارة الشارقة، إضافة إلى التعرّف الى سيدات الأعمال في المجتمعات المحلية من مختلف القطاعات، واللواتي أسسن أعمالهن في الإمارة.

ويهدف مجلس سيدات أعمال الشارقة من خلال الحملة إلى استقطاب عضوات جدد من الراغبات بأن يدخلن إلى عالم الأعمال، من خلال شرح مهام وأهداف المجلس ودوره في دعم المرأة بالقطاع الاقتصادي عبر تنظيم ورش عمل وتقديم فرص للمشاركة في المعارض و المؤتمرات، وتنظيم البعثات التجارية خارج الدولة.

واستهدفت الحملة سيدات ورائدات الأعمال، في ثلاث مناطق بإمارة الشارقة، حيث استمع المجلس من خلال الجولة إلى احتياجاتهن والتحديات التي تواجههن في قطاع الأعمال، ونوع الدعم والمساعدة اللتين يحتجنها، ومشاركتهن قصص نجاح بعض عضوات المجلس وتميزهن في قطاعات الأعمال المختلفة، من خلال إطلاق مشاريعهن الخاصة التي أسهمت في المسيرة التنموية لإمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأكدت مريم راشد بن الشيخ، مدير العضوية والخدمات في مجلس سيدات أعمال الشارقة، أن هذه الحملة تندرج ضمن أهداف المجلس في دعم المرأة بالقطاع الاقتصادي، وتوفير الفرص لرائدات الأعمال الراغبات بدخول عالم الأعمال من خلال تقديم المساعدة والمشورة الفنية اللازمة لهن وخصوصاً للواتي يمتلكن أفكاراً ريادية ويرغبن بتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

وأوضحت أن هذه الجولة تتيح للمجلس التعرف الى متطلبات الجيل الجديد من الراغبات بخوض غمار العمل الاقتصادي بشكل أفضل، الأمر الذي يُمكننا من مساعدتهن واستقطابهن ليصبحن عضوات في المجلس والترويج لمشاريعهن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس، مشيرة إلى أنه سيتبع هذه الجولة جولات أخرى في مختلف مناطق إمارة الشارقة.