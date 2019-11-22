شكرا لقرائتكم خبر عن فاضل فريد: لا أهمية للفن من دون جمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

في معرض بعنوان: «عودة إلى الجمال»، قدّم الفنان المصري الدكتور فاضل فريد 52 لوحة، مثلت في مجملها نظرة جمالية عميقة للطبيعة، ومحاولة لإحياء مدرستها الفنية العريقة. وافتتح الدكتور محمد عبد الله المطوع، عضو مجلس أمناء مؤسسة العويس في دبي، المعرض مساء أمس الأول في مقر المؤسسة، وبحضور راجا رابيا القنصل العام لفرنسا في دبي، وجمهور من المهتمين بالفن التشكيلي.

جاءت اللوحات في مجملها أقرب للواقع من خلال استخدام الفنان فاضل الوجوه الطبيعية، والمشاهد التي تجسد حالات مختلفة من أنماط الحياة في مصر، فظهرت النسوة وهن يعبرن عن فرحة حصاد القطن، كما تناولت اللوحات علاقة الإنسان بالمكان، وبالبيئة، حيث ظهرت العلاقة الخاصة له بالجمل الذي يشكل أيقونة الصحراء، وسفينتها التي تبحر فيها دون كلل، إضافة إلى حضور الصعيد المصري وتجلياته المختلفة، وحضور النوبة والأمكنة والناس فيها ضمن المعرض.

يعتبر المعرض استعادياً، حيث إنه شمل لوحات امتدت ما بين سنة 1994 وسنة 2018، مقدماً من خلال ذلك التنوع الزمني لمحة وافية عن محاولات الفنان فاضل الخروج من بوتقة التصنيفات الفنية الجامدة، نحو استعادة مفهوم الجمال وتطويره كي يخرج من قوالب المدارس التقليدية المعروفة.

استطاع فاضل أن يقدم من خلال معرضه ذاك، صورة عن الواقعية الروحانية أو العاطفية التي تتجلى من خلال اختياره للألوان الطبيعية، وتصميمه للوحاته التي يصور فيها الوجوه مثلاً انطلاقاً من معرفة وافية بالتشريح الجسماني الطبيعي.

وبعد الافتتاح نُظمت في قاعة المحاضرات بالمؤسسة ندوة بعنوان «مغامرة الإبداع»، حيث تحدث فيها الدكتور فاضل عن علاقته بالفن، وبالجمال والأسس التي يمكن أن تنطلق منها مغامرة الإبداع، بحيث تجمع في نهايتها بين الوصول الفني والبعد الجمالي الرائق.

وفي هذا الإطار استهل فاضل محاضرته بالحديث عن العلاقة الفلسفية المعروفة بين الأخلاق والجمال، وقال: «حين يشب المرء في مناطق الجمال، تتشبع روحه به، فيرى القيم الإنسانية ورحابتها، ويغدو عندئذ قادراً بسهولة على التواصل مع الآخر، وبالتالي فلن يكون إرهابياً منغلقاً، أما حين ينمو في وسط قبيح، فإن العكس هو ما سيحدث، حيث تتشبع روحه بالكراهية والقبح، فيرى العالم من حوله ويكرهه ويسعى لتدميره».

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واستخلص فاضل من تلك العلاقة فرضية عبر عنها قائلاً: «الجمال يسمو بالنفس»، وانتقل بعد ذلك إلى استعراض علاقة المدارس الفنية التشكيلية بالجمال ونظرتها له، فأبرز أن معظمها قد فقد الجزء الجمالي وقال: «كثير من المدارس الفنية المعروفة فقدت الجزء الجمالي فيها، وصار التعبير الفني عندها أشبه بالسينما وغيرها من البصريات».

وشدد فاضل على أن ثمة مسؤولية كبيرة على الفنون التشكيلية في إبراز الجمال، باعتبارها تقف في مواجهة المتلقي لزمن أطول نسبياً من الصورة السينمائية وقال: «هناك مسؤولية كبيرة على الفنون التشكيلية في إبراز متعة الجمال ومعناه واستكشافه وتوضيحه، ذلك أن المتلقي يقف أمام اللوحة، ويتأملها أكثر مما يستطيع فعله مع الصورة السينمائية السريعة المتحركة».

وتناول فاضل بعد ذلك مراحل الإبداع، وبين أنها لا بد أن تتحقق في المبدع كي يصل إلى مغامرة الإبداع وقال: «أول مرحلة من مراحل الإبداع الضرورية هي صقل الحواس، من خلال قراءة الشعر مثلاً أو الاستماع إلى الموسيقى، إن المبدع حين يفعل ذلك يشحذ حواسه فتغدو مهيأة لأن يرى عمله الفني بطريقة شفافة ومبدعة».

ثم تناول فاضل المرحلة الثانية من مراحل الإبداع واعتبر أنها تتجسد في العلاقة بين المبدع والعمل الذي يريد أن ينجزه.

وبين فاضل في محاضرته أن الفنان في مغامرته الإبداعية عليه أن يتميز بوضوح الرؤية، وأن يتعرض لمصادر الإلهام وأن ينشئ من خلال كل ذلك حواراً مع العمل نفسه وقال: «على الفنان بداية أن يتمتع بوضوح في الرؤية لعمله، وأن يتعرض لمصادر الإلهام من خلال الرحلات والمشاهدات والاحتكاك بتجارب الفنانين الآخرين والتعرف إليها، ثم عليه أن يدرك جيداً أن الفن ليس مونولوجاً، إنه حوار ثنائي بين الفنان وعمله، ولا بد أن يدرك كذلك من خلال ذلك الحوار، متى عليه أن يوقف العمل، لأنه لم يعد يتحمل أية إضافات، لأنه ببساطة اكتمل».

وأوضح فاضل أن ثمة نقطة مهمة جداً في مغامرة الإبداع وهي التواصل مع الجمهور، وشدد على أنه لا ينبغي إهمال الجمهور واللجوء لنظرية الفن من أجل الفن وقال: «اللوحة لن تكون لوحة إلا بالجمهور، لا ينبغي إهماله والعمل من خلال نظرية الفن من أجل الفن وحسب، فتلك نظرية ليست صحيحة دائماًَ».