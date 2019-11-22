شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ عملية إعادة "أطفال داعش" من سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب إن بلاده تعمل على إعادة الأطفال الذين قتل ذويهم فى سوريا، معتبرا أن إعادة هؤلاء الأشخاص هو الشيء الصحيح الذى يتعين القيام به.
وأضاف وزير الخارجية البريطانى - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم /الخميس/ - أن هؤلاء الأطفال الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا لأهوال الحرب، مشيرا إلى أنه ينبغى الآن السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية.
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