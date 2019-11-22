شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ عملية إعادة "أطفال داعش" من سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب إن بلاده تعمل على إعادة الأطفال الذين قتل ذويهم فى سوريا، معتبرا أن إعادة هؤلاء الأشخاص هو الشيء الصحيح الذى يتعين القيام به.

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وأضاف وزير الخارجية البريطانى - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم /الخميس/ - أن هؤلاء الأطفال الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا لأهوال الحرب، مشيرا إلى أنه ينبغى الآن السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية.