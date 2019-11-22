مبعوث "البوليساريو" يبحث بنواكشوط مستجدات نزاع الصحراء‎

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

بحث محمد سالم ولد السالك، المبعوث الخاص للأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الخميس، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مستجدات نزاع إقليم الصحراء.

جاء ذلك لدى استقبال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بقصر الرئاسة في نواكشوط، ولد السالك، مسؤول الشؤون الخارجية بجبهة البوليساريو.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، قال ولد السالك، إنه سلم الرئيس الموريتاني رسالة من الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، "تتعلق بالعلاقات الثنائية، وآخر التطورات التي تعرفها القضية الصحراوية" دون تفاصيل.

وأضاف: "نكن للشعب الموريتاني الشقيق كثيرا من الاحترام والتقدير، ونصبوا إلى تعاون فعال من أجل السلام والتنمية في المنطقة".

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وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن"الوقت حان لإنهاء النزاع في الصحراء، وإيجاد حل عادل ودائم ومقبول لدى جميع أطراف هذا الصراع (المغرب وجبهة البوليساريو)".

ولفت ولد سالك، إلى أن موريتانيا نشيطة ومهتمة بالنزاع في الصحراء، لكنها لا تنحاز لأي طرف.

وتؤكد موريتانيا من حين لآخر أن موقفها من النزاع في إقليم الصحراء حيادي يهدف في الأساس للعمل من أجل إيجاد حل سلمي للقضية يجنب المنطقة خطر التصعيد.

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية.

وتوقف النزاع المسلح مع المغرب عام 1991، بعد توقيع الطرفين اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.