العراق.. مقتل 2 من الشرطة الاتحادية بهجوم لـ"داعش" في كركوك

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365
قتل اثنان من أفراد الشرطة الاتحادية، الخميس، في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة كركوك شمالي العراق، وفق مصدر في الشرطة.
وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة كركوك، للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، إن "مجموعة من مسلحي تنظيم داعش، شنت هجوما على قوات الشرطة الاتحادية، على حاجز أمني في ناحية الرشاد، بكركوك".
وأضاف المصدر، أن "الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة الاتحادية، وإصابة ثالث بجروح، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".
وكان العراق أعلن في 2017، تحقيق النصر على "داعش"، باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، واجتاحها التنظيم صيف 2014.
لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.
وزادت وتيرة هجمات التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة الوعرة، الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، والمعروفة باسم "مثلث الموت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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