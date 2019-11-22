مقتل جندي يمني في هجوم مسلح على مقر أمني بعدن

الخليج 365 / شكري حسين

قتل جندي يمني وأصيب آخر، الخميس، في هجوم مسلح استهدف مقرا للشرطة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، بحسب مصدر طبي.

وقال المصدر الذي يعمل في مستشفى النقيب بعدن(خاص)، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن جنديين تابعين لشرطة عدن، وصلا المستشفى الواقع بمدينة المنصورة، أحدهما قتيل، فيما يعاني الثاني إصابات بليغة.

وقال شهود عيان، للأناضول، إن مسلحين مجهولين استهدفوا مركزا للشرطة في منطقة الممدارة شرقي عدن، بعد صلاة العشاء، الخميس.

وأضاف الشهود أن إطلاق نار كثيف كان يسمع من داخل مقر الشرطة، دون إعطاء مزيد من التوضيحات.

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ولم يصدر أي بيان رسمي عن شرطة عدن حول الهجوم، حتى الساعة 20:00 تغ، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عنه.

والإثنين الماضي، أصيب 7 جنود من قوات طوارئ أمن عدن، في مواجهات بين قوات الشرطة معززة بقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، من جهة، ومسلحين مجهولين من جهة أخرى، في مديريات الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد.

فيما قتل مدنيان وجندي من الأمن في نقطة الرباط التي تفصل بين محافظتي عدن ولحج جنوبي البلاد، إثر هجوم شنه رجال قبائل ينتمون إلى محافظة لحج، على حاجز أمني، الأحد الماضي.

وازدادت وتيرة الاختلالات الأمنية في عدد من مدن محافظة عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين العناصر الموالية للحكومة اليمنية، وأخرى تابعة للانتقالي الجنوبي، يحمّل فيها كل طرف الآخر، بعرقلة اتفاق الرياض.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بالعاصمة السعودية، وينص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.