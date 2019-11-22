فتح باب المشاركة في الملتقى الخليجي للتطوع الابتكاري

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صحيفة الخليج الإلكترونية
اعلن رئيس الاتحاد العربي حسن محمد بوهزاع ان الاتحاد فتح باب المشاركة في الملتقى الخليجي الأول للتطوع الابتكاري وإعداد المشاريع،المقرر اقامته في الفترة من 19 – 24 يناير المقبل بدولة الكوت بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط.
وقال بو هدزاع وهو بحريني الجنسيه في تصريح صحفي ان الملتقى يتضمن برنامج تدريبي عملي مميز يتعلق بالابتكار وإعداد المشاريع وتوفير الإقامة والإعاشة والمواصلات خلال فترة الملتقى. واضاف ان برنامج الملتقى يتضمن زيارات ميدانية وسياحية شاملة الرسوم. بالاضافة الى نسخة مطبوعه من البرنامج التدريبي.
وذكر رئيس الاتحاد العربي للتطوع ان االاتحاد سيمنح المشاركين شهادة معتمدة من الاتحاد والمعهد العربي للتخطيط.
.واوضح بوهزاع ان آخر موعد للتسجيل في 15 ديسمبر2019.
-وان الأولوية لمن يسجل مبكرا لمحدودية عدد المشاركين
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