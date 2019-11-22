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لص يسرق 20 طنا من الشوكولاتة في النمسا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

يبحث المحققون النمساويون عن لص خدع مصنعا لتسليمه شاحنة ممتلئة بعشرين طنا من الشوكولاتة، وكان المصنع قد كلف شركة نمساوية بنقل منتجاتها ذات علامة “ميلكا” التجارية إلى بلجيكا ولكن جرى تمرير عقد النقل إلى شركة شحن مجرية استأجرت بدورها مقاولا تشيكيا.

وقالت الشرطة في تقريرها إنه عند ظهور شاحنة تشيكية في المصنع في بلودنتس أوائل الأسبوع الجاري، جرى تحميلها بحلوى تقدر بنحو 50 ألف يورو (55 ألف دولار).

غير أن الشوكولاتة لم تصل وجهتها قط، ومازالت الشاحنة وسائقها مفقودان، ووجد المحققون أن لوحة الأرقام التي كانت موضوعة على المركبة مسروقة وأن سائقها خدع المصنع ولا يعمل لدى الشركة التشيكية.

وقالت متحدثة باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن هذه الحادثة الأولى من نوعها، وأضافت: “في السنوات الأخيرة شهدنا عددا من الحالات الفردية حيث لا تصل الشاحنات ،التي تحتوي أيضا على شوكولاتة، إلى وجهتها”.

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