شكرا لقرائتكم خبر عن نبأ سار من «تويتر».. خدمة جديدة طال انتظارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أتاحت شركة “تويتر” ميزة جديدة انتظرها المغردون، تتمثل في إخفاء الردود على التغريدات لمستخدمي التطبيق في كندا، مع بداية الأسبوع المقبل.

وتهدف “تويتر” من إطلاق الميزة في دولة معينة إلى قياس أثر الخدمة وتفاعل المستخدمين معها أولاً قبل تطبيقها على نطاق واسع في جميع الدول.

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وحسب إعلان “تويتر”، فإن الهدف من الخدمة الجديدة أن يكون للمستخدم، صاحب التغريدة الأساسية، خيار إخفاء الردود على تغريدته.

ومن المفترض أن يكون الإخفاء للردود التي ليس لها علاقة بالموضوع الأساسي، مع العلم بأنه بإمكان أي شخص الاطلاع على جميع الردود، حتى الردود التي تم إخفاؤها، من خلال خيار سيكون بالأسفل لعرض جميع الردود على التغريدة الأساسية.

وبإمكان أي شخص إخفاء أي ردّ من خلال الضغط على السهم الموجود في الجهة اليمنى، وبعدها سيكون هناك خيار جديد لإخفاء الردود، وبمجرد الضغط عليه سيختفي الرد من أسفل التغريدة، ولكن سيكون بإمكانك الاطلاع على الردود المخفية وإعادتها من خلال خيار سيكون متاحا للمستخدمين.