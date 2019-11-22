شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شاب أطلق الرصاص من «رشاش» على عاملين بمعهد تعليمي في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 -فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة حفر الباطن، أمس الخميس، من القبض على شاب في العقد الثالث من العمر أشهر سلاحاً رشاشاً على العاملين في معهد تعليمي خاصّ وأطلق عدة أعيرة نارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حادثة إطلاق النار على العاملين داخل المعهد الذي قاموا بإغلاق الأبواب.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً بالحادثة وباشرت فرق الضبط الجنائي موقع الجريمة، وعثرت على طلقة حية، وظرف فارغ، ليتم مباشرة التحقيقات.