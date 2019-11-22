شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. مقتل منتسبين اثنين بالشرطة وإصابة آخر بهجوم لـ"داعش" فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس بأن منتسبين اثنين بالشرطة الاتحادية قتلا، وأصيب آخر بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى فى كركوك. وقال المصدر - فى حديث لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن عناصر من التنظيم الإرهابى شنوا مساء اليوم هجوما على نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية ضمن ناحية الرشاد فى كركوك، ما أدى إلى مقتل منتسبين اثنين، وإصابة ثالث بجروح"، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثتين إلى الطب العدلى والمصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

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