شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة تكشف حملات تميم لاعتقال عدد من ضباط الجيش الرافضين لسياسات الحمدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، أن تنظيم الحمدين يجهز لحملة اعتقالات لعددٍ من ضباط الجيش، كما سيتم سحب الامتيازات والصلاحيات من هؤلاء القادة، وذلك بعدما تم رصد اجتماعات لهؤلاء الضباط وتذمرهم من الحال السيئ الذى يمرون به.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية إن الضباط القطريين المرتقب اعتقالهم وما زالوا يمارسون مهامهم داخل الجيش، يعقدون اجتماعات سرية فى مزرعة أحد القادة المنشقين عن الجيش خلال الفترة الماضية، يبحثون سُبل التصدى لسياسات النظام العدائية للمنطقة، والتى ألقت بظلالها على الجيش؛ حيث قرر النظام تصعيد العسكريين الأتراك إلى مناصب قيادية فى الجيش.

وأوضح موقع قطريليكس أن عددًا من هؤلاء الضباط طرحوا تقديم استقالاتهم بصورة جماعية، لما يواجهونه من معاملة سيئة من قِبَل النظام خاصةً لكبار الضباط والضباط الجدد، وذلك خلال اجتماعهم في مزرعة اللواء ركن فهد الدوسرى نائب رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، الذى رفض تعيين جنرال تركى فى الجيش، وكان عقابه من نظام الحمدين حبس عائلته وقتل خالته مريم الهاجرى.

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ولفتت القناة إلى أن هذه الخطوات تأنى استمرارًا لتحركات ضباط بالجيش القطرى الرافضة للممارسات الخاطئة لنظام تميم بن حمد؛ حيث بدأت بظهور حالات انشقاق عديدة داخل صفوف الجيش، والذي كان من أبرزهم "النقيب جاسم السويدي مدير وحدة الطيران الأميري بالقوات الجوية، والرائد راشد الهاجري قائد القوات القطرية فى تمرين رعد الشمال، والرائد حمد بن هذال رئيس وحدة العمليات في الحرس الأميرى".