تركي آل الشيخ يكشف عن سيارة المستقبل 2030.. صورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ، عن سيارة المستقبل «سيارة 2030»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 21 نوفمبر في منطقة «معرض الرياض للسيارات بالجنادرية».



وأعلن آل الشيخ أن «سيارة 2030»، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض، وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.

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وانطلقت فعاليات منطقة «معرض الرياض للسيارات» المنطقة الثالثة من مناطق «موسم الرياض»، اليوم الخميس 21 نوفمبر، وستستمر حتى الخميس المقبل 26 نوفمبر 2019م.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

يشار إلى تصدر هاشتاق معرض الرياض للسيارات موقع «تويتر».

وتفاعل رواد موقع تويتر مع الهاشتاج، كما أعلن موسم الرياض، عبر الحساب الرسمي له، أن معرضًا للسيارات سيكون فعالية مثيرة لما سيشهده من عرض لأفخم السيارات الحديثة، وكذلك سيارات من المستقبل، وأخرى الكلاسيكية تحمل عبق التاريخ.

وقال موسم الرياض في تغريدته: «فخامة غير عادية، ومواصفات قوية، وتصاميم نادرة وعجيبة، في معرض الرياض للسيارات بتشوف سيارات من التاريخ، وأحدث السيارات من المستقبل، لا يفوتك المعرض، كلها 6 أيام».