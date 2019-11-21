دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مؤكدة تشير إلى شاحن بقدرة 25W في هاتف Galaxy S11 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق سلسلة هواتف Galaxy S11 في مؤتمر يعقد في شهر فبراير من العام المقبل، وفي أحدث التسريبات المؤكدة أشير إلى أن هاتف Galaxy S11 5G يأتي بتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 25W.

تتوالى التسريبات والتفاصيل حول سلسلة هواتف سامسونج المميزة Galaxy S11 التي تنطلق في الربع الأول من العام المقبل، ولقد رصد هاتف Galaxy S11 5G في قاعدة بيانات 3C في الصين بنموذج رقم SM-G9860، حيث يأتي هذا الإصدار بدعم تقنية 5G مع شاحن بقدرة 25W يأتي في محتوى صندوق الهاتف.

ولقد قدمت سامسونج هواتف Galaxy S10 في بداية هذا العام مع شاحن بقدرة 15W، لذا فإن هاتف Galaxy S11 يأتي بترقية جديدة مع قدرة 25W، إلا أن قدرة الشحن مازالت أقل مما قدمت سامسونج في هاتف Note10 بلس الذي انطلق مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

من جانب أخر أكدت تسريبات نشرت مؤخراً إلى أن هاتف Galaxy S11 يأتي العام المقبل بميزة دعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة 120Hz، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق الهاتف بنموذج مميز بمعالج Snapdragon 865 في بعض الأسواق، أو معالج Exynos 9830 في أسواق أخرى.

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كما يأتي الهاتف بمعايير LPDDR5 في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 3.0 في السعة التخزينية، أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S11 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع كاميرة periscope بميزة تكبير حتى 5 مرات.

أيضاً من بين المميزات المرتقبة في هاتف Galaxy S11، ميزة Director’s View في تطبيق الكاميرة، وميزة Night Hyperlapse لتصوير الليلي، وأيضاً تسجيل فيديو بدقة 8K، كما يأتي الإصدار الرئيسي من هاتف Galaxy S11 بحجم 6.7 إنش في الشاشة مع إطارات بتصميم نحيف.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مؤكدة تشير إلى شاحن بقدرة 25W في هاتف Galaxy S11 5G ظهر على التقنية بلا حدود.