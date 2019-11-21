دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy A71 ينطلق قريباً بكاميرة رباعية وشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف عن تصميم هاتف Galaxy A71 اليوم في أحدث التسريبات المصورة التي أكدت على التصميم الرباعي للكاميرة الخلفية مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أكدت الصور المسربة لهاتف Galaxy A71 عن تصميم يحاكي Galaxy A51 الذي رصد أيضاً في تسريبات مؤخراً مع شاشة Super AMOLED وكاميرة رباعية، إلا أن التسريبات تشير إلى أن هاتف Galaxy A71 يأتي بحجم أكبر في الشاشة 6.7 إنش، مع توقعات بجودة عرض FULL HD بلس.

كما تكشف التسريبات المصورة لهاتف Galaxy A71 عن كاميرة رباعية بتصميم مستطيل في الجهة الخلفية، التي تأتي بترتيب يحاكي حرف L، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 12 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، ويأتي المستشعر الأخير Time of Flight.

وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة في هاتف Galaxy A71 بتصميم يتوسط الشاشة ويحاكي هاتفي Galaxy Note 10، وGalaxy Note 10 بلس.

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ومن الموقع أن ينطلق هاتف Galaxy A71 برقاقة معالج كوالكوم أو معالج Exynos 980 من سامسونج، كما يتميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يدعم الإتصال بشبكات 5G.

كما يأتي هاتف Galaxy A71 بقدرة بطارية 4500 mAh، مع واجهة One UI 2.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10، على أن يتميز الهاتف بقياسات 163.5 في 76 في 7.9مم، وسماكة 9.2مم في وحدة الكاميرة الخلفية، لذا نترقب إنطلاق الهاتف رسمياً لنتعرف بشكل أوضح على تصميم ومواصفات هاتف Galaxy A71.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy A71 ينطلق قريباً بكاميرة رباعية وشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.