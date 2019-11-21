شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية تتهم تركيا بارتكاب جريمة حرب فى ريف كوبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدى، إن تركيا ارتكبت مجزرة بحق عائلة كاملة من 7 أفراد فى ريف كوباني، إلا أن وزارة الدفاع التركية تدعى بأنها قتلت 7 إرهابيين.

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وطلب عبدى - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس الأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) "بتحمل مسؤولية حماية الأطفال من المجازر التركية، داعيا إلى فتح تحقيق علني؛ لوقف عمليات الإبادة، ومحاسبة المسؤولين عن المجازر.

يأتى هذا فى وقت كانت قد أعلنت فيه وسائل إعلام سورية أن طيران الاستطلاع المسير التركى قصف الأحياء السكنية ومنازل الأهالى والسيارات المدنية فى قرية قرنفل غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم أطفال، جراء استهداف سيارتهم بصاروخ ووقوع دمار بالمنازل والممتلكات.