شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: إعادة افتتاح مطار الريان بعد توقف 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى اليمني، اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولى بساحل حضرموت، جنوب شرقى البلاد، بعد توقف خمس سنوات.

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وأبلغت الهيئة فى تعميم، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، الشركات الجوية العاملة والمنظمات الإنسانية الدولية باستكمال مطار الريان استعداداته لاستقبال وتسيير الرحلات الجوية.

وأغلق مطار الريان منذ العام 2015 بعد سيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت، وتواصل إغلاقه بعد تحريرها من قبل تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عام 2016.