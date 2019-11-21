العراق.. محتجون يضرمون النيران في مديرية شرطة ذي قار

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

أفاد مصدر أمني، بأن محتجين غاضبين أضرموا النار مساء الخميس، في أحد أقسام مديرية شرطة ذي قار جنوبي العراق.

وقال الملازم في شرطة ذي قار طارق الجاموس للأناضول، إن "العشرات من المحتجين الغاضبين أضرموا النيران بقسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار".

وأضاف الجاموس، أن المحتجين يبدو أنهم كانوا غاضبين من لقاء عدد من شيوخ عشائر وسط وجنوبي العراق، الأربعاء، مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في بغداد.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق(حتى الساعة 19.30 تغ) الذي امتد إلى متجر قريب، لكن لم يتم تسجيل أية خسائر في الأرواح.

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ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أضرم المتظاهرون النيران في الكثير من منازل مسؤولين محليين وأعضاء في البرلمان ومقرات الفصائل الشيعية المقربة من إيران وبدرجة أقل مؤسسات حكومية في وسط وجنوبي البلاد.

ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.