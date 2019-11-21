فرنسا تأسف "لتأخر" السعودية بتمويل القوة المشتركة لدول الساحل

مصطفى كامل/الخليج 365

أعربت فرنسا ، الخميس، عن أسفها لـ "تأخر" السعودية في تمويل تسليح القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي.

جاء ذلك على لسان وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال جلسة استماع في الجمعيّة الوطنية (البرلمان).

وقالت بارلي إن السعودية لم تف حتى الآن بالوعد الذي قطعته قبل نحو عامين بتقديم الدعم المالي لتسليح جيوش قوة دول الساحل الخمس.

وأضافت "لا يَسَعني سوى إبداء الأسف لعدم إيفائها (السعودية) بالالتزامات التي تعهّدت بها"، حسب قناة "فرانس 24".

وشدّدت وفق المصدر نفسه على أن "قلة المعدات لدى هذه الجيوش مشكلة حقيقية".

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وكانت السعودية قد تعهدت في ديسمبر/كانون الأول 2017 بتقديم دعم مالي بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود التصدي للمسلحين، وذلك في ختام قمة استضافتها فرنسا بهدف التعبئة الدولية حول دول الساحل الخمس.

والقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس مؤلفة من جنود من خمسة من بلدان المنطقة هي مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا.

وتمثلت فكرة إنشاء هذه القوة التي أطلقت برعاية فرنسا في تعزيز الجيوش في المنطقة، وأن تحل بعد فترة محل الجيش الفرنسي الذي يقود في منطقة الساحل عمليّة عسكرية بمشاركة 4500 جندي ضد المسلحين منذ 2014.

وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي، العديد من التنظيمات المتطرفة، بينها فرع "القاعدة ببلاد المغرب".

وتشن هذه التنظيمات من حين لآخر هجمات تستهدف الثكنات العسكرية والأجانب بدول الساحل، خصوصا في مالي، التي سيطرت على أقاليمها الشمالية تنظيمات متشددة في 2012، قبل طردها إثر تدخل قوات فرنسية حينها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.