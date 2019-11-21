مستشارة المبعوث الأممي إلى سوريا تدين قصف مخيم للنازحين بإدلب

جنيف/ الخليج 365

أدانت نجاة رشدي، مستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الخميس، قصف مخيم للنازحين في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صدر عن رشدي، حول هجوم نفذته مليشيات إرهابية مدعومة إيرانيا، الأربعاء، على مخيم "قاح" للنازحين السوريين بإدلب، وأسفر عن مقتل 12 مدنيا وإصابة العشرات.

وأوضحت رشدي، في البيان، أنه بحسب الأخبار القادمة من المنطقة، فإن المخيم قصف من منطقة تقع تحت سيطرة قوات النظام السوري.

وأشارت إلى أن الصواريخ التي استهدفت المخيم، انفجرت على مقربة من مستشفى توليد بالمنطقة.

وأعربت رشدي، عن إدانتها بأشد العبارات، الهجوم الصاروخي على مخيم النازخين، مشيرة إلى وجود أطفال بين الضحايا.

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ولفتت إلى أن "القاطنين في المخيم أجبروا على مغادرة منازلهم، وبعضهم اضطر إلى النزوح مرات عديدة، ويعيشون في ظروف بالغة الصعوبة".

كما أعربت رشدي، عن أسفها الشديد لتزامن الهجوم على المخيم مع اليوم العالمي للطفل.

وأكدت ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية في سوريا.

ودعت إلى إطلاق تحقيق في عمليات استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية.

ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018، قتل أكثر من ألف و300 مدني في هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.