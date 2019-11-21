قلق أوروبي من انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين

محمد ماجد/ الخليج 365
أعرب الاتحاد الأوربي، الخميس، عن قلقه إزاء انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان لبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويوافق تاريخ توقيع 192 دولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989.
وقال البيان: "نشعر بالقلق إزاء الاستخدام المفرط للقوة، سواء بالأسلحة الفتاكة أو غير الفتاكة، مما أدى إلى مقتل 16 طفلاً فلسطينياً في النصف الأول من 2019 وحده، وكذلك الهجمات العنيفة التي أدت إلى مقتل ثلاث أطفال إسرائيليين بالفترة نفسها".
وأضاف: "نذكر جميع الجهات المسؤولة بأن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنطبق عالمياً، بما في ذلك على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأعربت بعثات دول الاتحاد الأوروبي عن قلقها البالغ بشأن الهجمات على المدراس ومعدلات الاعتقال بين الأطفال.
وشددت على أنه "لا ينبغي حرمان الأطفال من حريتهم إلا كملاذ أخير، ويجب ألا يُحتجزوا بصورة غير قانونية أو تعسفية، وألا يتعرضوا إلى التعذيب وغيره من أساليب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تماشيا مع المادة 37 من اتفاقيه حقوق الطفل".
ودعت جميع الجهات المسؤولة إلى "احترام المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يُمكن بلوغه، وفي توفير مرافق العلاج من الأمراض وإعادة التأهيل الصحي".
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