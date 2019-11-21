أكار: عملياتنا العسكرية في سوريا قضت على أحلام تأسيس دولة إرهابية

أنقرة / الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن العمليات التي قامت بها قوات بلاده في سوريا، "قضت على أحلام تأسيس ممر ودولة إرهابية".

جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2020، في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أكار أن مجريات الأحداث في سوريا بدأت تشكل تهديدا على أمن تركيا، منذ بدء العنف في ذلك البلد، وأن أنقرة لم يكن بوسعها البقاء متفرجة على تلك الأحداث.

وأضاف أن القوات التركية قامت بما يجب من أجل ضمان أمن وسلامة حدود البلاد والمواطنين الأتراك.

وأشار إلى أن المناطق التي تحررت عبر العمليات العسكرية التركية، بدأت باستقبال السوريين من تركيا ومناطق أخرى.

وردا على سؤال حول وضع الجيش الوطني السوري، أجاب أكار: "هذا الجيش ليس عشوائيا، فهناك حكومة سورية مؤقتة، وهذه الحكومة عينت وزيرا للدفاع وقائدا للأركان، وهو يشرف على عناصر الجيش الوطني السوري الذي يقاتل إلى جانب الجنود الأتراك".

وأكد أن الجيش الوطني السوري، يتحلى بروح الوطنية، ويدافع عن أرضه ومواطني بلده.

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وبيّن أكار أن جميع العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية سواء داخل البلاد أو خارجها، لا تعتبر حربا، إنما كفاح ضد التنظيمات الإرهابية.

وشدد على أن بلاده تدعم السلام دائما، وتعمل انطلاقا من مفهوم نشر السلام في الداخل والخارج.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

وفيما يخص منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" الروسية، قال أكار: "سيتم تفعيلها، وسننفذ فعالياتنا المخططة عندما ينتهي عناصرنا من تدريباتهم على استخدام المنظومة".

وأشار أكار إلى أن وزارته بدأت دراسة كيفية استخدام منظومة "إس 400" ومقاتلات "إف 35" سويا.

وفيما يخص الأوضاع في محافظة إدلب السورية، قال أكار، إن القوات التركية وأجهزة الاستخبارات، حددت الأماكن التي تتواجد فيها المجموعات المتطرفة.



وأضاف أن بلاده تتعاون بشكل مكثف مع روسيا، مشيرا في هذا السياق إلى استمرار النظام السوري في قصف المدارس والمستشفيات والأسواق الشعبية والأحياء السكنية.

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