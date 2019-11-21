تويتر يطلق ميزة إخفاء الردود على التغريدات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وسيلة التواصل الشهيرة “Twitter” عن إطلاقها ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إخفاء التعليقات على تدوينة المغرد؛ مما يراها غير مناسبة أو مخالفة لموضوعه.

وقالت الشركة في موقعها: “أصبح خيار إخفاء الردود متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم، بعد تجربة ناجحة وجدنا أنها طريقة مفيدة لإدارة المحادثات وإخفاء الردود التي تكون خارج الموضوع”.