- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وسيلة التواصل الشهيرة “Twitter” عن إطلاقها ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إخفاء التعليقات على تدوينة المغرد؛ مما يراها غير مناسبة أو مخالفة لموضوعه.
وقالت الشركة في موقعها: “أصبح خيار إخفاء الردود متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم، بعد تجربة ناجحة وجدنا أنها طريقة مفيدة لإدارة المحادثات وإخفاء الردود التي تكون خارج الموضوع”.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يطلق ميزة إخفاء الردود على التغريدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.