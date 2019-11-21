العثور على جثة طفل متوفى بجوار مدرسة في جازان

صحيفة الخليج الالكترونية

باشرت الجهات الأمنية في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان اليوم الخميس، التحقيق في حادثة العثور على طفل متوفى.

وقالت مصادر إن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا عثر عليه ملقى بالقرب من إحدى المدارس بالمحافظة.

وأوضحت المصادر أنه تم التحفظ على الطفل في ثلاجة الموتى لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.