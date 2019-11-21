وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس تصميم البنية التحتية، وكبير مهندسي البنية التحتية، مهندس أول تصميم البنية التحتية، مصمم أول حلول تقنية المعلومات والاتصالات، مدير المحفظة الثابتة، مدير قسم تسعير المنتج والربحية، مشرف قانوني (عدد وظيفتين).
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