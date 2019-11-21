إعلان نتائج اكتتاب الأيام الخمسة الأولى للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

إشارةً إلى إعلان شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عن النطاق السعري للطرح وبدء فترة اكتتاب شريحتي المؤسسات والأفراد يوم الأحد 20 ربيع الأول 1441هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م)، تعلن شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار “سامبا كابيتال”، بصفتها مدير الاكتتاب، عن نتائج الاكتتاب للأيام الخمسة الأولى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاكتتابات 72.988.085.216 ريال سعودي:

• بلغت القيمة الاجمالية لاكتتابات شريحة المؤسسات المكتتبة 58.393.628.576 ريال سعودي بلغ اجماليها 1.824.800.893 سهما.

• وقد بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 1.821.161 مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 456.076.770 سهم والتي تمثل 14.594.456.640 ريال سعودي.

وصرحت رانيا نشار، نائبة رئيس مجلس ادارة سامبا كابيتال بما يلي: “بلغت اكتتابات شريحتي الأفراد والمؤسسات للأيام الخمسة الأولى مستويات غير مسبوقة تبرهن على ثقة المستثمرين بأرامكو السعودية، ونتوقع إقبالاً متزايداً خلال الفترة المتبقية من الاكتتاب”.