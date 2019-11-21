- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قبضت شرطة حفر الباطن، مساء اليوم الخميس، على شاب عشريني قام بإشهار وإطلاق النار من سلاح ناري “رشاش”، وذلك بعد وقت وجيز وقياسي بعد بلاغ تقدم به أحد المتضررين، والذي وثّق الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.
وقالت مصادر بإنه عند تمام الساعة 1:45 من مساء اليوم الخميس، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بدخول شاب عشريني لمقر أحد المعاهد التعليمية الخاصة بسلاح من نوع “رشاش”، ومن ثَم قام بإطلاق النار وسط المقر، وقام بالهروب عبر مركبته الخاصة من نوع تويوتا “كامري” لجهة غير معلومة.
وأضافت المصادر أنه بعد تلقّي البلاغ انتقل المختصون من رجال الضبط الجنائي للموقع، وعثر على طلقة حية واحدة لسلاح رشاش، وظرف فارغ واحد، ومقذوف واحد داخل أحد الكراسي بالمكاتب، وتم رصد آثار لإطلاق النار على مدخل المعهد، التي تسببت بتكسير الزجاج للباب الخارجي، دون أي إصابات بشرية ولله الحمد.
وأوضحت أنه بعد تكثيف الجهود والبحث تكللت بفضل الله بالقبض على الجاني، وتم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة أوراقه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بعشريني أطلق النار وسط معهد تعليمي بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.