أبها يستضيف #الفتح في إفتتاح الجولة الـ10 من #الدوري_السعودي

الخليج - حسن القبيسي

يستضيف نادي أبها غداً ضيفه الفتح في إفتتاح الجولة الـ 10 ا من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وذلك في تمام الساعة 3.30عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ويحتل أبها المركز التاسع برصيد11 نقطة في حين جمع الفتح 5 نقاك من مبارياتهالسبقه وههو يحتل المركز الـ 15 .

فيما تنطلق المواجهة الثانية عند الـ 5:55م والتي يحل فيها الرائد صاحب المركز العاشر بـ 11 نقطة، ضيفاً على الحزم الذي يحتل المركز الثامن بـ 14 نقطة في ملعب الأخير، وتختتم مواجهات اليوم الأول على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد والتي تجمع الشباب والفيحاء عند الساعة 7:40م، إذا يحتل الشباب المركز السادس بـ 15 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الـ12 بعشر نقاط.

وفي يوم السبت، يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مواجهة ضمك صاحب المركز السادس عشر بـ 4 نقاط، بضيفه التعاون الذي يحتل المركز الخامس بـ 16 نقطة، وذلك عند الـ 3:30م، فيما يحل الفيصلي صاحب المركز الرابع، ضيفاً على الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، كون الفريقين يمتلكان 17 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 7:40م.

Advertisements

وتتواصل مباريات الجولة يوم الأحد حيث يلتقي الاتفاق صاحب المركز الـ 11 بعشر نقاط مع الاتحاد الثالث عشر بتسع نقاط، عند الـ 7:40م على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بينما يلعب الوحدة الذي جمع 15 نقطة احتل بها المركز السابع، مع النصر وصيف الترتيب برصيد 20 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة في تمام الساعة 6:20م.

هذا وقد تأجل لقاء الهلال والعدالة إلى الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، بسبب خوض الهلال إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد ضد أوراوا ريد الياباني.