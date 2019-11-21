“رونالدينهو” أول مشترٍ في مزاد معرض الرياض للسيارات

صحيفة الخليج الالكترونية بات نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينهو أول مشترٍ في معرض الرياض للسيارات، والتي افتتحها رسمياً اليوم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ. وخطفت سيارة واحدة من أصل ٢٠٠ سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) قلب البرازيلي رونالدينهو، الذي تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من ١٢٠٠ سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم. انشر الخبر :

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