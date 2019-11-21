شاهد .. انهيار جزء من سقف أحد طوابق مدرسة ابتدائية في ضباء

صحيفة الخليج الالكترونية

وثّق أحد المواطنين اليوم الخميس، بمقطع فيديو انهيار مساحة ليست بالصغيرة من سقف أحد الطوابق بمدرسة “أبو ذر الغفاري الإسلامية” بمحافظة ضباء التابعة للإدارة التعليمية بمنطقة تبوك.

ولاقى المقطع تداولاً وتفاعلاً كبيرين، حيث أظهر انهيار السقف وظهور حديد التسليح ما خلّف كتلاً إسمنتية وقعت على الأرض ما هدد الطلاب ومنسوبي المدرسة.

وطالب موثّق المقطع المسؤولين باتخاذ اللازم لحماية أرواح التلاميذ خلال العملية الدراسية، فيما لم يصدر شيء رسمي من الجهات المعنية حتى الآن.