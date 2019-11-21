عودة الصراع على الصدارة بين #برشلونة و #الريال

صحيفة الخليج الإلكترونية

تعود منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي بالجولة الـ14 التي يتواصل فيها الصراع على الصدارة بين القطبين برشلونة وريال مدريد، بينما يقف أتلتيكو مدريد وإشبيلية بالمرصاد.

ويحل برشلونة المتصدر بـ25 نقطة بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، بعد غد السبت ضيفاً على ليغانيس الذي يخوض ثاني مواجهاته تحت إمرة المدرب المكسيكي خابيير أجيري الذي يواجه تحدي إنقاذ الفريق من مراكز الهبوط ويحتاج للفوز بعدما تعادل في مباراته الأولى أمام ريال سوسييداد 1-1.

أما ريال مدريد فيستقبل في نفس اليوم ريال سوسييداد الذي يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين فقط خلف “البرسا” و”الملكي” ونقطة خلف أتلتيكو وإشبيلية الثالث الرابع على الترتيب بفارق الأهداف.

ويترقب الجميع مباراة “الملكي” ورد فعل المدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان على استفزازات اللاعب الويلزي غاريث بيل الذي احتفل بتأهل منتخب ويلز لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 برفع علم سخر فيه من “الميرينغي” كتب فيه “ويلز، الغولف، ريال مدريد.. بهذا الترتيب”، في إشارة إلى أن الملكي يتذيل أولويات الجناح البالغ من العمر 30 عاماً.

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ويفتقد الريال في هذه المباراة لجهود لوكاس فاسكيز الذي أعلن النادي الخميس إصابته بكسر في الإصبع الكبير بقدمه اليمنى، فيما عاد لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز من معسكر منتخب بلاده مصابا بالتواء في الركبة اليسرى، بينما يحل أتلتيكو مدريد السبت أيضا ضيفا على غرناطة الثامن بـ20 نقطة والذي يتطلع لاستعادة الانتصارات بعد هزيمته في آخر ثلاث مباريات.

ويفتقد أتلتيكو لجهود مهاجمه دييجو كوستا الذي خضع الخميس لجراحة ناجحة لعلاج انزلاق في الفقرات العنقية.

أما إشبيلية فيحل الأحد في ختام الجولة ضيفاً على بلد الوليد صاحب المركز الـ13 بـ17 نقطة والذي يسعى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم على أرضه.

وتنطلق الجولة الجمعة بمباراة ليفانتي مع مايوركا، وتستكمل السبت بلقاء ريال بيتيس مع فالنسيا، والأحد بمباريات إسبانيول مع خيتافي، وأوساسونا مع أتلتيك بلباو، وإيبار مع ديبورتفيو ألافيس، وفياريال مع سيلتا فيغو.

الخليج – إفي