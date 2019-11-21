“الدفاع” تعلن مواعيد المقابلات الشخصية لمرشحي وظائف القوات البحرية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية/ إدارة شؤون الموظفين، دعوة المرشحين المتقدمين الوظائف القوات البحرية المعلن عنها بتاريخ 13/ 3/ 1441هـ على سلم الموظفين العام “رجال” المذكورة أسماؤهم ادناه إلى إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المرشحين عليها.

وقالت إن المقابلات ستجرى ابتداء من الأحد الموافق 27/ 3/ 1441هـ وحتى التاسعة صباح يوم الخميس 1/ 4/ 1441هـ، وفق التفاصيل الموضحة في الرابط أدناه.

وأضافت أن المقابلات ستتم في نادي الضباط بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري في الرياض، لافتة الانتباه إلى أن من لم يحضر المقابلة الشخصية في الوقت المحدد سيسقط حقه في الترشيح.

وهنا تفاصيل الأسماء ومواعيد المقابلات: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/97.aspx