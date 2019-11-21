غدا.. مباريات الدوري تستأنف قبل التوقف لـ«خليجي 24»

صحيفة الخليج الالكترونية

تستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة، بثلاث مباريات ضمن الجولة العاشرة للمسابقة، بعد توقفها منذ 6 نوفمبر الجاري، لمشاركة الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وقبل أن تتوقف مرة أخرى لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24، التي تنطلق 26 من الشهر الجاري.

ويستضيف أبها صاحب المركز التاسع بـ11 نقطة، نظيره الفتح الذي يحل في المركز قبل الأخير بخمس نقاط، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية “المحالة”، حيث يسعى الفريق الجنوبي إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام النصر، فيما يأمل الفتح باستغلال تعادله مع الهلال المتصدر معنوياً، للتقدم في سلم الترتيب.

وفي المباراة الثانية، يسعى فريق الحزم عندما يستضيف الرائد، إلى تعزيز موقعه في سلم ترتيب المسابقة، حيث يحل في المركز الثامن بـ14 نقطة، فيما يأمل الرائد بالخروج من تأثير خسارته في ديربي القصيم أمام التعاون في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، حين سقط بثلاثة أهداف نظيفة، للابتعاد عن المراكز المتأخرة، إذ يحل في المركز العاشر متساوياً مع الحزم بـ11 نقطة.

اللقاء الأخير غداً، يستضيف فيه الشباب نظيره الفيحاء، سعياً منه للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثر في الجولة الماضية أمام التعاون، وللتقدم إلى المركز الثالث إلى حين استكمال مباريات الجولة، حيث يملك 16 نقطة في المركز السادس، فيما يأمل الفيحاء الذي يحل في المركز الـ12 بعشر نقاط، إلى الصعود إلى مراكز الدفئ في جدول الترتيب.