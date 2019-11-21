غداً.. الهلال يتدرب في طوكيو ويغادر إلى سايتاما

صحيفة الخليج الالكترونية

يغادر فريق الهلال الأول لكرة القدم، عند الساعة 9:30 من مساء غد الجمعة بتوقيت اليابان، العاصمة اليابانية طوكيو متجهاً إلى مدينة سايتاما التي ستحتضن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

هذا ويجري الفريق الأزرق تدريبه الأخير في طوكيو، عند الساعة 5:30 عصراً، قبل أن يعود إلى مقر إقامته للاستعداد للسفر عبر الحافلة إلى سايتاما، لإقامة المرحلة الأخيرة من استعداداته لمواجهة أوراوا في النهائي القاري، الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يؤدي الفريق عند السادسة من مساء السبت مرانه الأخير للمواجهة المرتقبة، على ملعب سايتاما، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق تأقلم اللاعبين على أرضيته.