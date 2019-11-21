الإصابة تحرم ريال مدريد من فاسكيز

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس أن لاعبه لوكاس فاسكيز سيغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة بكسر في إصبع القدم. وذكر النادي الملكي في بيان له أنه بعد الفحوص الطبية التي جرت اليوم الخميس للاعب لوكاس فاسكيز تم تشخيصه حالته بكسر في إصبع القدم اليسرى، وسيغيب فاسكيز عن عدة مباريات للريال وقد يستمر غيابه حتى نهاية العام”. وانضم فاسكيز لقائمة المصابين في النادي الملكي والتي تضم خاميس رودريجيز وناتشو فيرنانديز وماركو اسينسيو. انشر الخبر :

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