شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار «سقف» مدرسة في تبوك.. وسقوط كتل إسمنتية ضخمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول من داخل مدرسة بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، انهيار سقف أحد طوابق المدرسة بشكل كامل. وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق سقوط كتل أسمنتية ضخمة على أرضية الطابق؛ بسبب انهيار السقف.

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