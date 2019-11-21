أبل تعلن عن مقر جديد بقيمة مليار دولار بـ "تكساس"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

الخليج 365

اعلنت شركة أبل عن عزمها إنشاء مقر للشركة بقيمة مليار دولار فى أوستن بتكساس، وتبلغ مساحته 133 فدانًا، بالإضافة إلى إنتاج جهاز Mac Pro الجديد كليًا، والذى تهدف إلى شحنه إلى العملاء بدءًا من شهر ديسمبر.



وسيضم المقر الجديد الذى يقع بالقرب من منشأة الإنتاج Mac Pro أكثر من 5000 موظفًا فى البداية، مع القدرة على النمو إلى 15000 موظف، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه فى عام 2022.

وقال تيم كوك رئيس الشركة فى بيان :"مع إنشاء مقرنا الجديد فى أوستن قيد التنفيذ الآن، فإن هذا يعمق علاقتنا الوثيقة مع المدينة والقوى العاملة الموهوبة والمتنوعة".

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وقالت شركة أبل إنها فى طريقها للمساهمة بمبلغ 350 مليار دولار فى الاقتصاد الأمريكى بين عامى 2018 و 2023، وخلال ذلك الوقت، ستوظف 20000 موظف إضافى فى مدن فى جميع أنحاء البلاد.

ويعمل مرفق Mac Pro الحالى الذى تبلغ مساحته 244000 قدم مربع على توظيف أكثر من 500 شخص فى مجموعة من الأدوار، بما فى ذلك مهندسى الكهرباء ومجمعات الإلكترونيات، الذين يبنون كل وحدة فريدة وفقًا لمواصفات العملاء.

وقد استثمرت شركة أبل وشركاؤها فى التصنيع أكثر من 200 مليون دولار فى منشأة Mac Pro فى أوستن، لبناء خط التجميع المعقد.

وقال كوك: "مثل كل منتج نصنعه، تم تصميم Mac Pro وهندسته فى الولايات المتحدة، ونحن فخورون بدعم 2.4 مليون وظيفة فى جميع أنحاء البلاد"

و كجزء من التزامها باحترام الأهمية التاريخية والجغرافية للمنطقة، تتعاون أبل مع Bartlett Tree Experts فى أوستن للمحافظة على تنوع الأشجار الأصلية فى العقار الذى تبلغ مساحته 133 فدان وزيادة هذه التنوع.