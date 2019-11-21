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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على 145 قبراً تحت مدرسة في ولاية فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019
الخليج 365
اكتشفت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية قبور 145 شخصاً، تحت مبنى مخصص للزراعة في إحدى المدارس الثانوية بمدينة تامبا. وتشير التقارير إلى أن التوابيت، التي عُثر عليها مدفونة على عمق نحو 5 أمتار، هي جزء من مقبرة ريدجوود، وهي مقبرة للفقراء افتتحت عام 1942.
وعثر على القبور باستخدام رادار، بعد تنبيه المدرسة للموقع التاريخي المحتمل للمقبرة. وبحسب السجلات، تحوي المقبرة رفات أكثر من 250 شخصاً، معظمهم أمريكيون من أصلٍ أفريقي، وبينهم نحو 77 طفلاً.
ويُعتقد أن السبب وراء عدم التقاط الرادار للعدد الكامل للقبور هو أن بعضها قد تم نقله، أو بسبب صغر حجم قبور الأطفال.
وكانت المدينة قد باعت المقبرة لشركة خاصة عام 1957، واستحوذت الإدارة التعليمية على الأرض عام 1959، وافتتحت مدرسة كينغ الثانوية عام 1960.
ويقول مدير مدرسة "كينغ" الثانوية، جيف إكينز، إن "خطة لإزالة المبنى الزراعي، الذي عثر على القبور تحته، قد وضعت بالفعل"، مضيفاً أن المدرسة "تريد أن تتوخى تكريم الأشخاص المدفونين في هذا الموقع".
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