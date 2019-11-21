دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تحدد قيمة إستبدال شاشة Mate X بسعر 1000 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة هواوي هاتف Mate X القابل للطي في السوق الصيني مؤخراً بسعر 2400 دولار، واليوم كشفت العملاق الصيني عن القيمة المحددة لتغيير شاشة الهاتف والتي تصل إلى 1000 دولار.

لا شك أن مستوى التسعير المرتفع لهاتف Mate X سيؤدي أيضاً إلى إرتفاع قيمة إصلاح أو إستبدال أحد أجزاء الهاتف، واليوم حددت هواوي سعر 909 يورو أو 1000 دولار لتغيير الشاشة، بينما تصل تكلفة تغيير شرائح الهاتف إلى 510 دولار أو 460 يورو.

من جانب أخر تصل تكلفة تغيير بطارية هاتف Mate X إلى 39 دولار أو 35 يورو، أيضاً يمكن تغيير الطبقة الخارجية للهاتف بسعر 50 دولار أو 45 يورو، كما تصل تكلفة تغيير إعدادات الكاميرة إلى 100 دولار أو 90 يورو.

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وتعد هذه الأسعار الرسمية التي حددت من العملاق الصيني هواوي، لذا فإن هذا السعر سيشمل الصيانة وتركيب الأجزاء الجديدة، كما تشير التوقعات إلى إمكانية إرتفاع تكلفة إستبدال هذه الأجزاء في حالة إنطلاق هاتف Mate X خارج السوق الصيني أو إلى الأسواق العالمية.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تحدد قيمة إستبدال شاشة Mate X بسعر 1000 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.