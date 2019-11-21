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شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات مرورية جديدة في جدة.. وأمانة المحافظة تعتذر للمستخدمين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إدارة مرور محافظة جدة، أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، ولمدة (486) يومًا سيتم نقل الحركة المرورية من الطريق الرئيسي لشارع محمد بن عبدالعزيز عند تقاطع طريق المدينة إلى طريق الخدمة.
ومن جهتها، اعتذرت أمانة جدة لمستخدمي الطريق عن ضيق المسار للمتجهين من الغرب إلى الشرق بسبب ظروف الموقع مع التأكيد على منع دخول الشاحنات.
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