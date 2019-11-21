شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الأمطار والسيول ترسم لوحة فنية بديعة في الجوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

شهدت الجوف حالة من الأمطار والسيول خلال اليومين الماضيين، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض، كما شهدت عددًا من السدود ارتفاعًا لمنسوب المياه فيها.

وشملت مدينة سكاكا ومراكزها ، صوير وزلوم وهديب وهدبان والشويحطية والعمارية وخوعاء وعذفاء وأبا رواث ، وبلغ منسوب مياه الأمطار في سكاكا 9 ملم، وفي شعيب المرير 30 ملم وميقوع 9ملم والشويحطية 10ملم وطلعة عمار 3 ملم.

كما شملت الأمطار الغزيرة محافظة دومة الجندل ومراكزها، أبو عجرم والأضارع والرديفة والرافعية وأصفان والشقيق، وبلغ منسوب مياه الأمطار في محافظة دومة الجندل 18 ملم.

Advertisements

فيما شهدت محافظة طبرجل ومراكزها أمطار غزيرة شملت مركز النبك أبو قصر ومركز الثنيه ومركز بسيطاء ومركز ميقوع ومركز أم نخيله، ومركز الحماد، وسالت أودية غريسه، وأم غدران ، وشعيب معارك، وشعيب الرشيده الحره، وشعيب الأعيلي الحرة، وشعيب الدسم الحر، وشعيب ثنية الريلان، وشعيب أبو حوايا، وبلغ منسوب مياه الأمطار في طبرجل 11 ملم والنبك أبو قصر 9 ملم ومركز العيساوية 9 ملم.

بينما هطلت على محافظة القريات وبعض المراكز التابعة لها أمطار متفرقة، وبلغ منسوب سد مياه الأعيلي بطبرجل أربعة أمتار، وسد معارك أربعة أمتار، وسد باير بمحافظة القريات ثلاثة أمتار، وسد الشويحطية شمال سكاكا نصف متر، وسد المتعدل نصف متر.