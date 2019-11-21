شكرا لقرائتكم خبر عن حفر الباطن.. خلاف يتطور لمحاولة اعتداء بسلاح رشاش (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين مواطنين وعمال بمحافظة حفر الباطن استخدمت فيها الأسلحة النارية.

وظهر خلال المقطع مجموعة من المواطنين في سيارة وخرج أحدهم بحوزته سلاح وحاول إطلاق النار على العمال داخل إحدى المحلات حيث بادروا بإغلاق الأبواب.

ولم يتضح حتى الآن سبب تطور الخلاف بين المواطنين والعمال، وفي انتظار صدور بيان من شرطة المنطقة.